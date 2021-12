Усилитель иммунитета: назван самый полезный завтрак

Полезный завтрак состоит из нескольких компонентов.

Начать день с правильного завтрака очень важно для укрепления вашего здоровья. Хороший завтрак может укрепить вашу иммунную систему, чтобы оптимизировать естественную защиту от инфекций, включая борьбу с вирусами, вызывающими респираторные заболевания, такие как простуда, грипп и даже COVID-19.

Решить, что есть на завтрак для поддержки иммунного ответа вашего организма, должно быть так же просто, как выбрать между зимними ботинками или шлепанцами, которые можно надеть в снежную поездку на работу. Пончик окажет примерно такую ​​же поддержку вашей иммунной системе, как шлепанцы защитят ваши пальцы ног от холода. Но завтрак, благоприятный для иммунитета, — это нечто большее, чем знание того, чего следует избегать. Фактически, можно не только съесть еду, которая не подорвет вашу защиту от инфекций, но вы также можете съесть такую, которая повысит ее, говорится в статье на сайте Eat This, Not That!

По словам диетолога Исы Куявски, лучший завтрак, укрепляющий иммунную систему, не должен быть сложным, но он должен содержать некоторые ключевые ингредиенты, такие как овес, орехи, семена, чернику, корицу и зеленый чай. Именно эти компоненты должны быть частью завтрака для борьбы с инфекциями, который вы можете есть каждый день.

Овсянка

Дополните свою овсянку грецкими орехами

"Значительная часть нашей иммунной системы — около 70 процентов — расположена в кишечнике и во многом зависит от здоровья нашей кишечной микробиоты", — говорит Куявски. "Пищевые волокна в таких продуктах, как овес, питают полезные кишечные бактерии, которые поддерживают иммунную систему, а также могут сдерживать вредные бактерии. Сложные углеводы в овсе также являются постоянным источником медленно сжигаемого топлива на утро, чтобы поддерживать ваш день и сохранять чувство сытости", — добавляет врач. Выбирайте простую овсянку по своему вкусу, так как ароматизированная овсянка обычно содержит добавленный сахар.

Орехи и семена

Посыпьте эту овсянку тыквенными семечками, грецкими орехами или семенами чиа. По словам Куявски, орехи и семена, подобные этим, являются хорошими источниками питательных микроэлементов, таких как железо, цинк и магний, которые играют центральную роль в иммунитете. Исследования показывают, что, например, железо и цинк имеют решающее значение для развития лимфоцитов, называемых В-клетками, "специальной функцией" защиты иммунной системы, вырабатывающие антитела, которые борются с бактериями и вирусами.

Черника

Диетолог подслащивает свою овсянку черникой, богатую иммуностимулирующими антиоксидантами, включая знаменитый защитник от болезней витамин С. В нескольких исследованиях черника оценивается как имеющая исключительно высокий уровень антиоксидантов, соединений, которые защищают ваши клетки от повреждения молекулами, известными как свободные радикалы.

Корица

Всего лишь несколько щепоток поднимают скромную овсянку на новый уровень, приятный на вкус. Но это еще не все. "Корица обладает противовоспалительными свойствами, а также помогает снизить уровень сахара в крови", — говорит Куявски. Фактически, обзор исследований корицы в журнале Pharmacognosy Research выявил множество способов, которыми пряность может защитить организм, в том числе ограничивая вызванные болезнью Альцгеймера изменения в головном мозге, снижая окислительные процессы в печени, снижая уровень артериального давления и холестерина.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами

Запейте этот укрепляющий иммунитет завтрак, который вы только что приготовили, большой кружкой зеленого чая. "Зеленый чай наполнен соединениями, обладающими антиоксидантными, антимикробными и противовоспалительными свойствами", — говорит Куявски. "Они борются с инфекционными агентами, увеличивая количество полезных иммунных клеток".

