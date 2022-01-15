Выберите картинку и узнайте, чем вы притягиваете мужчин

Первое, что вы увидели на картинке, раскроет о вас самое интересное

Женское очарование — это едва уловимое и почти незримое качество, которое способно сделать женщину уникальной и привлекательной для других людей, особенно для представителей сильного пола. Чтобы понимать, в чем заключается "изюминка" вашего характера, эксперты в области прикладной психологии изобретают интересные визуальные тесты. С их помощью возможно не только узнать о своих сильных и слабых сторонах, но и предсказать будущее.

Практикующий психолог inna.psiholog в Инстаграме поделилась женским тестом по картинке с шикарными украшениями, который расскажет больше о вашем шарме и притягательности.

Просто выберите понравившееся вам украшение и прочтите ниже, что оно означает для вас.

Интерпретация результатов:

Если вы выбрали картинку №1

Вы та, которая не старается понравиться всем и сразу. Вы знаете, что если вы чувствуете себя комфортно и наслаждаетесь каждым мгновением жизни, то окружающим вас мужчинам эта позитивная энергетика и хорошее настроение непременно передадутся.

Если вы выбрали картинку №2

Вы умеете найти общий язык с любым мужчиной и быстро настроиться с ним на одну волну. Вы умеете быть благодарной и искренне радуетесь успехам других, что и подкупает людей.

Если вы выбрали картинку №3

Вас можно назвать закрытым человеком, но это может показаться только с первого раза. На самом деле, если вы заинтересованы в общении с понравившимся вам человеком, вы непременно раскроете ему свою душу. Для вас доверие — это не пустой звук, поэтому мужчины ценят в вас искренность и взаимовыручку в отношениях.

Если вы выбрали картинку №4

Вы знаете, что такое внутренняя гармония и баланс. У вас спокойная энергетика, которую перенимают и представители сильного пола. Им с вами очень комфортно — вы знаете, какой дать совет в сложной ситуации и всегда придете на помощь. Вы вдохновляете, а это очень важно для деловых и творческих мужчин.

Если вы выбрали картинку №5

Вы независимы и цените свободу. Такую, как вы, очень сложно затащить под венец. Напротив, вы умеете получать удовольствие от жизни в текущем моменте, стараетесь реализовать себя и тем самым вдохновлять своими успехами других людей. Женщина, которая знает себе цену и умеет ценить свое время, очень нравится сильным мужчинам. Они готовы покорить ваше сердце, но никогда не будут претендовать на вашу свободу.

Если вам интересны такие занимательные тесты, у нас есть для вас сюрприз: о том, чем вы раздражаете людей, какая темная сторона вашей личности, а также, что готовит вам судьба в наступивший год Черного Тигра — все это вы можете узнать в предыдущих материалах "Телеграфа".