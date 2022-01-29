Простой способ хорошо выспаться из TikTok покорил сеть (видео)

Такой способ не только помогает от храпа, но и предотвращает кариес

Недостаток сна или его нарушения очень негативно сказывается на нашем организме. Об этом не забывают напоминать ученые и врачи во всем мире. Сон является неотъемлемой частью нашей жизни, без которого мы неспособны адекватно воспринимать этот мир.

Чтобы всегда чувствовать себя отлично каждое утро, одна из пользовательниц TikTok Алексис Фишер, которая часто делится общими советами по благополучию и здоровью, посоветовала своим подписчикам перед сном заклеивать рты для "самого глубокого сна, который вы когда-либо испытывали".

Видео, где девушка прикладывает ко рту пластырь, всего за несколько дней набрало около четырех миллионов просмотров.

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По словам Алексис, такой способ стимулирует правильное носовое дыхание во сне. Заклеивание рта может не только помочь избавиться от заложенности носа, перестать храпеть и погрузиться в более глубокий сон, но также помочь бороться с неприятным запахом изо рта и предотвратить кариес.

На научном сайте Sleep Foundation пишут, прежде чем пробовать практиковать заклеивание рта перед сном, рекомендуется протестировать этот метод в течение дня. Если вам трудно дышать через нос из-за аллергии, носовых полипов или по другой причине, вам следует избегать заклеиваний. В этом же материале говориться, что заклеивать рот следует только пористой лентой, подходящей для кожи человека. Клейкая лента, скотч или любые другие ленты могут нанести вред и вызвать раздражение.

Сама Фишер советует сначала проконсультироваться с врачом, прежде чем пробовать этот метод.

На днях еще один пользователь TikTok рассказал, как быстро уснуть в любой ситуации. Парень поделился армейским методом, который позволяет заснуть буквально за пару минут.