10 вещей в доме, которые нужно менять гораздо чаще, чем вы думаете

Кухонные губки и зубные щетки стоит закупать оптом

В этом материале вы узнаете, зачем тратить с трудом заработанные деньги на новые кухонные губки и сменные воздушные фильтры. Потратив время на замену некоторых бытовых вещей, вы получите душевное спокойствие, которое приходит со знанием, что ваше пространство чистое, безопасное и хорошо укомплектовано.

Издание ehow.com пишет, что есть 10 вещей, которые необходимо регулярно заменять в вашем доме.

1. Зубные щетки

Американская ассоциация стоматологов рекомендует менять зубную щетку каждые три-четыре месяца или даже чаще, если на щетине есть признаки износа. Выбрасывайте щетку после того, как вы переболели вирусным или бактериальным заболеванием.

2. Подушки для кровати

Для людей, которые плохо спят, поиск идеальной подушки может занять много лет. Как только вы найдете подушку, которая не будет ни слишком мягкой, ни слишком твердой, ни слишком тонкой, ни слишком набивной, вы захотите сохранить ее навсегда. Однако помните, что различные масла для тела, отмершие клетки кожи и пылевые клещи со временем очень хорошо накапливаются в таких предметах. Покупайте новые подушки хотя бы раз в два года.

3. Подкладки для занавесок для душа

На подкладках для занавесок во влажной и плохо проветриваемой душевой зоне быстро развивается плесень. Снимите их как только заметите помутнение или признаки плесени. Либо почистите пластиковую подкладку для занавески для душа, либо купите дешевую замену.

4. Миски для животных

Вы хотите для своего пушистого друга только самого лучшего, верно? Миски для домашних животных могут быстро стать грязными поэтому безусловно рекомендуется мыть их горячей водой с мылом хотя бы раз в несколько дней. Миски из нержавеющей стали или керамики могут служить годами без проблем, но пластиковые миски следует заменять чаще. Выбрасывайте их, как только заметите какие-либо царапины или вмятины, которые могут содержать бактерии, попадающие в пищу вашего питомца.

5. Разделочные доски

Не существует конкретных сроков замены разделочных досок. Если вы редко их используете, вероятно, они прослужат вам долгие годы, но профессиональным поварам, возможно, придется обновлять свои доски не реже одного раза в год. Напомним, что это идеальное место для размножения бактерий, особенно если разделочная доска не моется.

6. Воздушные фильтры

Оконные кондиционеры, увлажнители/осушители и даже некоторые вентиляторы имеют воздушные фильтры, которые забиваются пылью, спорами плесени и другими твердыми частицами. Содержание их в чистоте имеет решающее значение для качества воздуха в помещении. Проверяйте фильтры каждые 30 дней и либо очищайте многоразовые фильтры, либо заменяйте одноразовые фильтры, как только заметите образование отложений.

7. Огнетушители

Вы, вероятно, можете использовать солнцезащитный крем или чайные пакетики, срок годности которых истек в прошлом месяце, без вреда, но вы не можете рисковать пожарной безопасностью. Хотя технически огнетушитель не имеет срока годности, в какой-то момент он перестанет работать. Ежемесячно проверяйте манометр. Если стрелка выходит за пределы зеленой зоны, огнетушитель необходимо заменить или отремонтировать.

8. Лекарства

Невозможно знать, будут ли у вас какие-либо побочные эффекты от приема просроченных безрецептурных препаратов. Возможно вы можете совершенно нормально принимать витамины, срок годности которых истек в прошлом месяце, но глотать лекарства, срок годности которых истек пять лет назад, определенно не рекомендуется.

9. Фильтры для воды

Нет смысла фильтровать воду, если фильтр забит свинцом и другими осадками. Фактически, ваша нефильтрованная питьевая вода может быть еще более загрязнена после прохождения через грязный фильтр. Меняйте фильтры в холодильнике и кувшине с фильтром для воды не реже одного раза в четыре месяца или чаще, в зависимости от того, как часто они используются.

10. Губки

Из всех вещей в вашем доме, которые вы, вероятно, не заменяете достаточно часто, кухонные губки могут быть самыми загрязненными. Мы используем их для мытья посуды и столовых приборов, побывавших у людей во рту, а затем оставляем их мокрыми на краю раковины на весь день. Сведите к минимуму распространение бактерий, заменяя губки не реже одного раза в месяц, а лучше гораздо чаще. Если вы моете посуду вручную каждый день, возможно, вы захотите использовать новую губку каждую неделю.

Также добавим, что существуют не самые очевидные предметы в доме, которые могут выдать плохою хозяйку. Ранее "Телеграф" писал, какие вещи необходимо мыть как мощно чаще, чтобы не опозориться перед гостями.