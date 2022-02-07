6 привычек, которые выдают человека родом из СССР

Почему советский человек боялся телефонных звонков и давал незнакомцам непрошенные советы

Многие вещи из Советского Союза продолжают кочевать из года в год. То же касается и привычек советских людей, которые в современном обществе вызывают одни вопросы и удивление.

Белорусский блогер Мирослав Мирович продолжает ознакамливать читателей с той информацией об СССР, жизнь в которой, как оказывается, не была настолько богатой и счастливой, как заявляют многие представители старшего поколения. Мирович отмечает, что многие жуткие привычки людей, живших в "совке", до сих пор еще не изжили себя. От них избавиться не всегда просто, но необходимо в быстроразвивающемся современном мире.

1. Бояться телефонных звонков.

Обычного советского человека особенно пугали звонки в "внеурочное время". Этот страх, как пишет блогер, появился со времен развернувшейся кампании репрессий в сталинские времена. Все боялись, что за ними придут, несправедливо обвинят в чем-либо и увезут туда, откуда больше не возвращаются.

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2. Настырно лезть в чужую жизнь.

Наверняка с вами была такая ситуация, когда незнакомый вам человек пожилого возраста без причины начинает давать непрошенные советы, а еще при этом и "тыкает". Блогер называет таких людей "профессиональными совками" — такими, которые считают себя выше по отношению к тем, кто значительно моложе их.

Жизнь "на виду у коллектива" забирало у людей право на личное пространство и собственное мнение, поэтому всем так и хотелось "вставить свои пять копеек" в тех ситуациях, которые считались якобы неправильными, отличительными от других.

3. Умываться хозяйственным мылом.

Совковому хозяйственному мылу приписывали всякие чудодейственные свойства: оно якобы убивало всех известные и неизвестные микробы, и даже оздоравливало кожу. Так как в СССР нормальных шампуней и моющих средств не было, от макушки до пяток мылись дешевым и вонючим хозяйственным мылом. Ходили слухи, что делается оно из жира бродячих собак и кошек, однако это миф. В основном обычное хозяйственное мыло изготавливалось из говяжьего и свиного жира.

Хозяйственное мыло содержит едкий натрий и канифоль, из-за чего буквально выжигает слизистые и невероятно сушит кожу

4. Пользоваться в туалете газетой.

Знакомая ситуация, особенно для людей, проживающих в сельской местности. Туалетную бумагу в "совке" начали производить только в 1968 году, и примерно до середины 1970-х годов она оставалась недоступной для простых граждан. Поэтому приходилось выкручиваться.

Однако большинство забывают о том факте, что типографская краска с газет содержит такие вещества, как хромат и сульфид свинца — они накапливаются в организме, что разумеется не очень хорошо для здоровья.

5. Откладывать вкусное "на потом", не носить новые вещи.

Тот же "совковый" дефицит товаров. Если и удавалось заполучить что-то вкусное, оно тут же откладывалось на "праздники" — потому что перед праздниками ничего такого могло и не продаваться.

6. Пить чай со сладостями.

До сегодняшнего дня во многих украинских семьях чаепитие с дешевым печеньем или конфетами считается нормальным вариантом встречи гостей, да и просто домашних посиделок. Пользы от такого перекуса ноль, да и вред для организма, особенно если устраивается такой себе "сладкий стол" для детей. Лучше угоститься фруктами, домашним пирогом, в натуральности которого домочадцы уверенны на все 100%.

Добавим, что к таким бесполезным и даже опасным привычкам родом из СССР относятся ношение дома старых и поношенных вещей и хранение всего хлама на балконе.