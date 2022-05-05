Укр

Почему нельзя давать соль в долг

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Соль занимать нельзя Новость обновлена 05 мая 2022, 17:12
Соль занимать нельзя

Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на нищету

С солью связано множество народных поверьев. Примету о том, что рассыпанная соль приводит к ссоре, знают фактически все украинцы. А вот, в чем кроется опасность одалживания популярной специи кому-то — знают немногие.

Соль издавна использовали для приворота и разных волшебных обрядов, пишет Ukr.Media. И ведь мало кто слышал такую поговорку: "На выпрошенной соли супа не сваришь".

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Почему нельзя занимать соль

В народе верят, что одалживая соль, человек сознательно отказывается от богатства и благополучной жизни, обрекает себя на горести и нищету. Кроме того, занимая кому-то эту специю, человек отдает свою энергию и жизненные силы.

Сторона, которая принимает соль, так же становится уязвимой для различных негативных воздействий: человек принимает на себя и в свой дом весь накопленный негатив хозяев. Поэтому если возникает такая необходимость, то лучше дать за нее монетку.

Также, чтобы уберечь себя от негативных последствий в будущем, лучше не одалживать соль и хранить дома запасную пачку.

Ранее "Телеграф" писал, как с помощью соли привлечь удачу в дом.

Теги:
#Соль #Приметы #Народные приметы
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