Укр

Кролик или утка? В сети нешуточные споры вокруг оптической иллюзии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Утка или кролик
Утка или кролик

Известная оптическая иллюзия вновь взрывает интернет

Оптические иллюзии часто используются в сети, чтобы вызвать ожесточенные споры, а психологами для раскрытия тех частей человеческой натуры, о которых иногда даже они сами не догадываются. Так накануне по сети разлетелась еще одна такая с изображением картинки, которую можно воспринять в зависимости от типа нашего восприятия.

Картинкой поделился сайт о психологии Awarenessact.

Авторы утверждают, что в зависимости от личностных качеств, человек может в первую очередь увидеть на картинке утку либо кролика, что может сказать о нем много интересного.

Итак, кого вы увидели первым?

Кролик

Если вы увидели кролика, то это говорит об осторожности и обстоятельности. Вы предпочитаете не хвататься за новые дела сломя голову. Некоторые даже сказали бы, что вы медлительны, но на самом деле вы просто сосредоточены на деталях. Вы ненавидите делать ошибки, и если вы что-то делаете, вы хотите, чтобы это было сделано правильно. Вы склонны быть домоседом, предпочитая компанию очень немногих близких друзей, вместо большой группы людей.

Утка

Если вы увидели утку, то это говорит об общительности. Вы любите знакомиться с новыми людьми и всегда хотите, чтобы вас окружали люди, которых вы любите. Кому вообще нужно время в одиночестве? Вам нравится принимать решения на месте, и вы предпочитаете делать дела быстро, чтобы у вас было время вернуться и исправить свои ошибки, если это необходимо. Иногда вы и сами замечаете, что гораздо лучше работаете под давлением.

Как сообщалось ранее, психологи поделились советами о том, как не переедать в стрессовых ситуациях и потом не страдать от связанных с этим проблем.

Теги:
#Психология #Иллюзия
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