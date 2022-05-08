Кролик чи качка? У мережі неабиякі суперечки навколо оптичної ілюзії

Відома оптична ілюзія знову підриває інтернет

Оптичні ілюзії часто використовуються в мережі, щоб викликати запеклі суперечки, а психологами для розкриття тих частин людської натури, про які іноді навіть вони не здогадуються. Так напередодні через мережу розлетілася ще одна така із зображенням картинки, яку можна сприйняти залежно від типу нашої особистості.

Картинкою поділився сайт про психологію Awarenessact.

Автори стверджують, що в залежності від особистісних якостей, людина може насамперед побачити на картинці качку або кролика, що може сказати про неї багато цікавого.

Отже, кого ви побачили першим?

Кролик

Якщо ви побачили кролика, це говорить про обережність і ґрунтовність. Ви вважаєте за краще не хапатися за нові справи стрімголов. Дехто навіть сказав би, що ви повільні, але насправді ви просто зосереджені на деталях. Ви ненавидите робити помилки, і якщо ви щось робите, ви хочете, щоб це було зроблено правильно. Ви схильні бути домосідом, віддаючи перевагу компанії дуже мало близьких друзів, замість великої групи людей.

Качка

Якщо ви побачили качку, це говорить про товариськість. Ви любите знайомитися з новими людьми і завжди хочете, щоб вас оточували люди, яких ви любите. Кому взагалі потрібен час на самоті? Вам подобається приймати рішення на місці, і ви вважаєте за краще робити справи швидко, щоб у вас був час повернутися і виправити свої помилки, якщо це необхідно. Іноді ви й самі помічаєте, що краще працюєте під тиском.

Як повідомлялося раніше, психологи поділилися порадами про те, як не переїдати у стресових ситуаціях і потім не страждати від пов’язаних із цим проблем.