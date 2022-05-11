Что нужно делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время работы: простые советы

Всегда загружайте в барабан правильное количество белья

Стиральная машинка — уже давно незаменимый атрибут в жизни любого домохозяйства. Она существенно облегчает нам жизнь и выполняет за нам очень большую часть работы. Однако для того, чтобы техника служила нам дольше, необходимо правильно за ней ухаживать. Например, не стирать в машинке вещи, которые могут повредить барабан, а также правильно установить ее, для того чтобы машинка не "скакала" во время стирки. Как это сделать, мы сегодня и расскажем.

Читайте также: Категория Технологии Что делать если iPhone постоянно разряжается: как продлить жизнь смартфона Если знать маленькую хитрость, то можно снизить расход батареи iphone в несколько раз.

Что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время работы

Не стоит класть в барабан большое количество белья для стирки. Если машинка рассчитана на 7 кг белья, то это означает, что в ней не может быть больше 7 кг мокрого белья. Таким образом, в нее стоит отправлять не более 5 кг сухого белья. Проще всего – закладывать в барабан столько вещей, чтобы 1/3 его была свободной. Ведь именно перегруз чаще всего заставляет машинку скакать. Если машинка скачет не сильно, при этом все же скользит, стоит приобрести специальные резиновые подножки или коврик. Они позволят решить проблему. Стоит обратить внимание на уровень, на котором выставлены ножки самой техники. Если пошатать машинку, можно почувствовать, насколько крепко она стоит на ногах. Если ее трясет, то стоит откинуть ее немного назад и подкрутить ножки. Также можно воспользоваться строительным уровнем, который покажет, насколько ровно стоит ваша стиральная машинка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему пододеяльник "съедает" вещи при стирке и что с этим делать.