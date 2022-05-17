Главные убийцы урожая яблок: как спасти сад от плодожорки

Если вовремя принять меры, урожай яблок будет спасен

"Если в яблоке червяк, значит оно вкусное и спелое" — наверняка каждый хотя бы раз в своей жизни слышал эту фразу от мамы или бабушки. Однако зачем делится своим урожаем с этими мелкими вредителями? Тем более, что для того, чтобы избавиться от одного из самых распространенных вредителей — садовой плодожерки, необязательно покупать дорогостоящие средства, которые к тому же могут навредить здоровью.

Как избавиться от "ненасытной" плодожерки и спасти урожай яблок при помощи народных средств и методов, пишет "Ботаничка".

Отметим, что помимо порчи урожая, плодожорка вредит и самому дереву. А все это из-за того, что потомство вредителя зимует в коре, от чего деревья хуже переносят заморозки и становятся беззащитными перед грибком и другими заболеваниями.

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Народные методы борьбы с плодожоркой

Лук

В 10 л воды растворите 30-50 г зеленого хозяйственного мыла и добавьте 100 г измельченных головок луковиц с ботвой. Оставьте раствор настаиваться 20-24 часа и после опрыскайте им деревья в начале цветения. Повторяйте через 4-6 дней, пока наблюдается лёт бабочек.

Горчица

В ведре горячей воды растворите 100 г порошка горчицы, и оставьте раствор настаиваться сутки. После опрыскайте деревья в фазе завязывания и разрастания завязей через 3-4 дня.

Бархатцы

Всю надземную массу бархатцев измельчите и заварите как чай из расчета 500 г на 10 л кипятка. После остывание отфильтруйте отвар. Опрыскивайте деревья весной без дальнейшего разведения, а летом и осенью концентрацию нужно уменьшить разведением 1:3 и 1:2 соответственно. Отметим, что такая настойка уничтожает также муравьев, тлю, гусениц и других вредителей.

Ботва томатов

К такому методу нужно готовиться заранее и с осени заготовить сухую ботву томатов. Весной 2 кг сухой массы нужно залить на 10 часов ведром горячей воды. После отфильтровать, и перед опрыскиванием развести в 2 раза.

Сено

Прелое сено нужно мелко нарубить, залить кипятком и настоять 2-3 суток. На ведро настоя нужно 1/3 ведра нарубленного сена. Перед опрыскиванием деревьев, настой нужно отфильтровать и разбавить 1:3.

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