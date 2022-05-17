Как узнать, свежее ли яйцо: самые простые способы

Определить свежесть яйца можно менее, чем за минуту

Яйца — невероятно полезный продукт, обладающий массой положительно влияющих на наш организм свойств. Те, кто употребляют яйца каждый день, могут отметить позитивный эффект, который они оказывают на наше тело. Однако при выборе яиц следует быть осторожным и употреблять в пищу только свежий продукт.

"Телеграф" рассказывает, как лего и быстро определить, свежее ли яйцо.

Как определить свежесть яйца: лайфхаки

Разбейте яйцо

Чтобы определить свежесть яйца непосредственно перед готовкой, разбейте его в тарелку так, чтобы не повредить желток, и посмотрите на него. Если желток выпуклый и плотный, а белок хорошо держится вокруг желтка и вязкий, тогда это яйцо свежее, пишет food.obozrevatel. Если же яйцо растеклось по тарелке, белок жидкий по консистенции, а желток не выпуклый – яйцо старое.

Опустите яйцо в холодную воду

Если яйцо лежит на дне горизонтально – оно свежее, а если всплыло на поверхность – испорченное.

Взболтайте и послушайте

Если при взбалтывании ничего не слышно, такое яйцо свежее, а если вы услышали какие колебания или бульканье внутри яйца – оно несвежее.

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