Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

Строгих "правил", как использовать пищевую фольгу, — нет, однако есть рекомендации, которых нужно придерживаться.

Пищевая фольга — это популярный "помощник" во многих делах по хозяйству, однако чаще всего ее используют для приготовления различных блюд в духовке. Наверняка многие задумывались, почему у фольги одна сторона глянцевая, а другая — матовая, и как это влияет на процесс готовки. Более того, зная, какую сторону пищевой фольги лучше использовать, вы сможете надолго сохранить качество продуктов.

На какую сторону фольги нужно класть продукты для запекания, пишет издание stanok.guru.

Какую сторону фольги использовать для запекания

Особенности глянцевой поверхности:

мощное отражение тепловых лучей;

антибактериальный эффект;

продукты не прилипают.

Читайте также: Категория Lifestyle Почему фольгу категорически запрещено класть в микроволновку: названа серьезная опасность Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка работала еще долго, фольгу в ней греть не стоит.

Особенности матовой поверхности:

сохраняет влагу;

аккумулирует накопленное тепло;

взаимодействует с кислой средой.

Теперь, на основе особенностей каждой из сторон и можно делать вывод, какую сторону лучше использовать. К примеру, если вы готовите блюдо, в рецепте которого есть маринад, лимон или уксус, то лучше продукты выложить на глянцевую сторону, ведь матовая может повлиять на вкус.

Если же в рецепте указано, что во время приготовления будет уменьшение температуры, то лучше продукты завернуть в матовую сторону, оставив глянцевую поверхность с внешней стороны. Так ваше блюдо будет защищено от перегрева или возможного пригорания.

Если вы следите за фигурой и не используете жир при готовке, то в таком случае лучше положить блюдо на глянцевую поверхность. Это поспособствует быстрому и равномерному прогреванию, а также ускорит время приготовления продуктов в духовке.

Читайте также: Категория Технологии 7 главных запретов при использовании микроволновки Если вы хотите, чтобы ваша микроволновка прослужила вам долго, стоит использовать ее правильно.

Как правильно использовать фольгу

Выбирайте плотную алюминиевую фольгу. Заворачивайте продукты герметично, не жалея фольги. Чтобы избежать подгорания и приставания кусочков пищи к поверхности фольги, нужно смазать ее маслом. Во время разделки рыбы, стоит удалить плавники и хвост, ведь острые части могут прорвать фольгу во время обертывания. Для приготовления курицы также используйте несколько слоев пищевой фольги. Овощи можно заворачивать любой стороной, вкус от этого не изменится. Отправляясь в путешествие или на пикник, заворачивайте продукты глянцевой стороной внутрь, ведь это позволит надолго сохранить тепло.

Ранее "Телеграф" писал, какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.