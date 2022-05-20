Укр

"Операция пройдет очень трудно": астролог рассказала, чем обернется для путина его болезнь

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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владимир путин Новость обновлена 20 мая 2022, 09:39
владимир путин

Операция пройдет очень трудно для путина, убеждена астролог

О том, что президент россии владимир путин серьезно болен давно ходят небезосновательные слухи. Высказалась по этому поводу таролог и астролог Людмила Хомутовская, заявив, что болезнь путина продолжает прогрессировать, а его здоровье ухудшаться.

Так, в интервью ведущему Юрию Третьяку таролог заявила, что в связи с планируемой операцией путина встанет вопрос о смене власти в россии. При этом она считает, что путин уже выбрал своего преемника.

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"Там есть заменитель, который ждет. Операция пройдет очень трудно для путина и здесь восстановление довольно трудное. Так что я не вижу его быстрого возвращения назад, вот так", — говорит она.

Хомутовская считает, что наиболее вероятной кандидатурой на замену путину является секретарь СНБО рф Николай Патрушев.

"Да, это он. Единственное, что там не один Патрушев. Там идет еще кто-то, о ком мы, возможно, не будем знать. Какой-то соратник Путина. Умно со стороны Путина", — поведала астролог.

Отметим, что "Телеграф" специально пообщался с врачом-невропатологом Татьяной Майковой, которая попыталась развеять часть из мифов, существующих в сети, насчет болезней путина. От чего именно, по ее мнению, может страдать российский диктатор, читайте подробно в нашем материале.

Теги:
#Путин #Астролог