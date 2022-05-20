"Операция пройдет очень трудно": астролог рассказала, чем обернется для путина его болезнь

Операция пройдет очень трудно для путина, убеждена астролог

О том, что президент россии владимир путин серьезно болен давно ходят небезосновательные слухи. Высказалась по этому поводу таролог и астролог Людмила Хомутовская, заявив, что болезнь путина продолжает прогрессировать, а его здоровье ухудшаться.

Так, в интервью ведущему Юрию Третьяку таролог заявила, что в связи с планируемой операцией путина встанет вопрос о смене власти в россии. При этом она считает, что путин уже выбрал своего преемника.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Там есть заменитель, который ждет. Операция пройдет очень трудно для путина и здесь восстановление довольно трудное. Так что я не вижу его быстрого возвращения назад, вот так", — говорит она.

Читайте также: Категория Политика путина ждет трибунал: Европарламент принял резолюцию Президента рф ждет неминуемое наказание за злодеяния

Хомутовская считает, что наиболее вероятной кандидатурой на замену путину является секретарь СНБО рф Николай Патрушев.

"Да, это он. Единственное, что там не один Патрушев. Там идет еще кто-то, о ком мы, возможно, не будем знать. Какой-то соратник Путина. Умно со стороны Путина", — поведала астролог.

Отметим, что "Телеграф" специально пообщался с врачом-невропатологом Татьяной Майковой, которая попыталась развеять часть из мифов, существующих в сети, насчет болезней путина. От чего именно, по ее мнению, может страдать российский диктатор, читайте подробно в нашем материале.