"Операція пройде дуже важко": астролог розповіла, чим обернеться для путіна його хвороба

Операція пройде дуже важко для путіна, переконана астролог

Про те, що президент росії володимир путін серйозно хворий давно ходять небезпідставні чутки. Висловилася з цього приводу таролог та астролог Людмила Хомутовська, заявивши, що хвороба путіна продовжує прогресувати, а його здоров’я погіршуватиметься.

Так, в інтерв’ю провідному Юрію Третьяку таролог заявила, що у зв’язку з запланованою операцією путіна постає питання про зміну влади в росії. При цьому вона вважає, що путін уже вибрав свого наступника.

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"Там є замінник, який чекає. Операція пройде дуже важко для путіна і тут відновлення досить важке. Тож я не бачу його швидкого повернення назад, ось так", — каже вона.

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Хомутовська вважає, що найімовірнішою кандидатурою на заміну путіну є секретар РНБО росії Микола Патрушев.

"Так, це він. Єдине, що там не один Патрушев. Там йде ще хтось, про кого ми, можливо, не знатимемо. Якийсь соратник путіна. Розумно з боку путіна", — розповіла астролог.

Зазначимо, що "Телеграф" спеціально поспілкувався з лікарем-невропатологом Тетяною Майковою, яка спробувала розвіяти частину міфів, що існують у мережі, щодо хвороб путіна. Від чого саме, на її думку, може страждати російський диктатор, докладно читайте в нашому матеріалі.