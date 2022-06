Найден настоящий автор фразы "Доброго вечора, ми з України": видео

Фраза "Доброго вечора, ми з України" поднимает дух украинцев с первых дней войны

Популярную патриотическую фразу "Доброго вечора, ми з України" широко используют на телевидении как дружеское приветствие, снимают патриотические ролики с военными, создают мемы и клипы. Известности фразе добавил и глава Николаевской ОВА Виталий Ким, который с этих слов начинает каждое свое видеообращение.

"Телеграф" рассказывает, кто придумал "Доброго вечора, ми з України", и чей голос звучит в известном треке.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

29 октября 2021 года, еще до вторжения россии в Украину, два саунд-продюсера из Кременчуга Артем Ткаченко и Максим Мокренко, известные как PROBASS ∆ HARDI выпустили трек "Доброго вечора" (Where are you from). Трек быстро стал популярен, и сейчас уже имеет свыше 10 млн просмотров на YouTube.

За "основу" музыканты взяли фразу фронтмена группы "ДахаБраха" Марка Галаневича. Именно его голос звучит в популярном треке. Это подтвердил и сам Галаневич 7 июня у себя на Фейсбуке.

"Сказал фразу в 2014 году. И вроде бы ничего такого. Но диджеи из Кременчуга сделали ее крылатой в 2022-м. Теперь нарисовал картинку и направился на конкурс марки со своей фразой", — сообщил солист.

"ДахаБраха" является музыкальной этногруппой, созданная в 2004 году организатором и художественным руководителем которого является Владислав Троицкий. В репертуаре группы — песни на украинском, крымскотатарском, английском, немецком, русском языках. В состав группы входят четверо человек: Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская и Марко Галаневич.

Напомним, что этот трек также очень понравился президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее глава государства назвал топ-5 лучших, по его мнению, патриотических современных песен.