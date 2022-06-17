Выберите картинку и узнайте, почему вы несчастны

Посмотрите на изображения и выберите то, которое понравилось вам больше всего

"Телеграф" подготовил интересный тест, который поможет узнать, что именно мешает вам на данный момент обрести состояние гармонии и счастья, и даст почву для размышлений.

В качестве картинки предлагаем вам сделать свой выбор в пользу одного из изображений животных, представленных ниже.

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Узнайте, как вам достичь счастья и гармонии с помощью этого психологического теста.

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Результаты визуального теста:

Вы отдаете своим близким больше, чем получаете. Вы щепетильны в любых делах и являетесь альтруистом, но такие жертвы мешают вам в достижении собственных целей. Если вы не будете "баловать" себя, то не сможете получить от жизни желаемое. Вам мешает реализм. Вы не желаете мечтать и не рассчитываете на удачу. Это загоняет вас в жесткие рамки, из которых трудно выбраться. Позвольте себе помечтать и смотрите на мир шире. Вам мешает ваша апатия. Вы перестали планировать и просто опустили руки. Вам необходимо встряхнуться, составить для себя план и четко следовать ему. Вам мешает любовь. Конечно, в некоторых делах это плюс, однако вы перестали "ловить момент". Станьте чуточку безрассуднее. Это пойдет вам на пользу, иначе вы пропустите все самое интересное.

Отметим, что такие психологические визуальные тесты помогают узнать не только о психическом состоянии личности, рассказать о характере человека, но и узнать, какие события произойдут в вашей жизни и как они повлияют на вас.