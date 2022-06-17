Виберіть картинку та дізнайтеся, чому ви нещасні

Подивіться на зображення та виберіть те, яке сподобалося вам найбільше

"Телеграф" підготував цікавий тест, який допоможе дізнатися, що саме заважає вам на цей час знайти стан гармонії та щастя, і дасть "ґрунт" для роздумів.

В якості картинки пропонуємо вам зробити свій вибір на користь одного з зображень тварин, представлених нижче.

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Дізнайтеся, як вам досягти щастя та гармонії за допомогою цього психологічного тесту.

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Результати візуального тесту:

Ви віддаєте своїм близьким більше, ніж отримуєте. Ви обережні в будь-яких справах і є альтруїстом, але такі жертви заважають вам у досягненні власних цілей. Якщо ви не будете "балувати" себе, то не зможете отримати від життя бажане. Вам заважає реалізм. Ви не бажаєте мріяти та не розраховуєте на удачу. Це заганяє вас у жорсткі рамки, з яких важко вибратися. Дозвольте собі помріяти та дивіться на світ ширше. Вам заважає ваша апатія. Ви перестали планувати та просто опустили руки. Вам необхідно струснутись, скласти для себе план і чітко слідувати йому. Вам заважає кохання. Звичайно, у деяких справах це плюс, проте ви перестали "ловити момент". Станьте трішки безрозсудніше. Це піде вам на користь, інакше ви пропустите все найцікавіше.

Зазначимо, що такі психологічні візуальні тести допомагають дізнатися не лише про психічний стан особистості, розповісти про характер людини, але й дізнатися, які події відбуватимуться у вашому житті та як вони вплинуть на вас.