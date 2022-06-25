От налета не остается и следа: проверенный способ, как очистить унитаз до блеска за 5 минут

Проверенный способ, который всегда быстро очищает сантехнику.

Со временем, сантехника начинает желтеть, и на ней может появляться налет и ржавчина, которые достаточно трудно отмыть, поэтому многие домохозяйки часто задаются вопросом, чем быстро и просто почистить унитаз. И решение это й проблемы есть, и достаточное простое.

Как очистить даже сильно грязный унитаз, чтобы он выглядел как новенький, пишет belnovosti. Для этого надо приготовить простейшее средство, которое всего за пару минут вернет сантехнике былую белизну.

Как эффективно очистить унитаз

Возьмите взять две столовые ложки порошка горчицы, аналогичное количество лимонной кислоты и пять столовых ложек картофельного крахмала. Все компоненты тщательно перемешайте.

После намочите поверхность унитаза и нанесите чистящий порошок и оставьте на 5 минут. Желательно все это делать в перчатках. Если загрязнения старые, то лучше оставить моющее средство на дольше. Затем очистите унитаз с помощью губки или щетки.

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