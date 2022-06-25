Летняя обувь больше не будет натирать: 3 бюджетных средства от этой напасти
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Действенные лайфхаки, которые обеспечивают комфортные прогулки
Даже удобная, трендовая обувь не гарантирует того, что ваши ножки не пострадают от прогулок. От натоптышей и мозолей не застрахован никто.
Как пишет Ukr.Media, для избежания этих проблем стоит воспользоваться всего тремя простыми советами. Они подойдут для любой летней обуви.
Обувь с ремешками
После душа на сухую кожу ног наносим теймуровую пасту. Дожидаемся ее высыхания, только после этого надеваем обувь.
Обувь с открытым носком, закрытая обувь
Перед тем как надеть, присыпаем ноги обычной детской присыпкой.
Балетки
Смазываем чистую, сухую кожу ног дезодорантом, где обычно натирает.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и быстро отмыть белую обувь от грязи этим летом.