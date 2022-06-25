Летняя обувь больше не будет натирать: 3 бюджетных средства от этой напасти

Действенные лайфхаки, которые обеспечивают комфортные прогулки

Даже удобная, трендовая обувь не гарантирует того, что ваши ножки не пострадают от прогулок. От натоптышей и мозолей не застрахован никто.

Как пишет Ukr.Media, для избежания этих проблем стоит воспользоваться всего тремя простыми советами. Они подойдут для любой летней обуви.

Обувь с ремешками

После душа на сухую кожу ног наносим теймуровую пасту. Дожидаемся ее высыхания, только после этого надеваем обувь.

Обувь с открытым носком, закрытая обувь

Перед тем как надеть, присыпаем ноги обычной детской присыпкой.

Балетки

Смазываем чистую, сухую кожу ног дезодорантом, где обычно натирает.

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