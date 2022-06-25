Как до блеска очистить грязную сковороду: "бабушкин" рецепт из прошлого

Рассказываем, как почистить сковороду в домашних условиях с помощью простых ингредиентов

Сковорода — один из основных предметов ежедневного использования. Неудивительно, что она со временем покрывается слоем нагара. С этой проблемой сталкивался каждый, и бороться с ней необходимо, поскольку нагар также опасен для здоровья. Ранее мы писали, как убрать нагар со сковородки за 5 минут. В этом материале поделимся другим проверенным способом.

Когда моющие средства и металлические губки становятся бессильны против нагара, придется воспользоваться проверенным временем "бабушкиным" средством. Об этом пишет Ukr.Media.

Как отчистить сковороду от застывшего жира и нагара

Понадобится: кальцинированная сода – 300 граммов, силикатный клей – 1 стакан, растительное масло – 1 стакан, хозяйственное мыло (покрошить) – 1 штука.

Способ очистки: берем чистую пустую емкость и наполняем ее водой на 2/3 объема. Бросаем туда все ингредиенты. Доводим жидкость до кипения, постоянно помешивая. После закипания и полного растворения хозяйственного мыла помещаем в емкость сковороду, после чего начинаем ее "варить". Ждем 5-7 минут, затем достаем сковороду и стараемся оттереть жир. Если он не сползает сам, то варим посуду еще 5-10 минут, после чего проверяем снова. Жир должен легко отслаиваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал как приготовить эффективную чистящую пасту из дешевых и легкодоступных ингредиентов, которой можно вымыть весь дом.