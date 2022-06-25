Что делать, чтобы в ванной не запотевало зеркало: 3 способа хитрых хозяек

Этот процесс предсказуем, однако приносит массу неудобств

Любой человек любит принимать горячий душ, который позволяет расслабиться и отдохнуть телом и душой. После такого приятного времяпровождения вы ступаете на пол, поднимаете голову и видите…, а точнее не видите себя в зеркале — оно полностью запотело. С такими неудобствами сталкиваются почти все, и часто некоторых это сильно раздражает, ведь разглядеть что-то в зеркале невозможно. Как можно быстро решить данную проблему?

Как пишет belnovosti, чтобы избегать запотевание зеркала в ванной в дальнейшем, стоит воспользоваться тремя полезными лайфхаками, а именно натереть предмет мылом, пастой или шампунем.

Чем натереть зеркало в ванной, чтобы оно не запотевало

Мыло (подойдет любое)

Наносим на поверхность стекла тонким слоем, а затем с помощью тряпки полируем поверхность.

Паста

Наносим на ватку немного зубной пасты и распределяем ее по зеркалу. С помощью тряпки полируем.

Шампунь

Наносим немного средства на бумажное полотенце и втираем в стекло. Полировать или смывать не нужно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать плесень в ванной.