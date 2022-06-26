Всего 1 ингредиент и ковер будет как новенький: легкий способ чистки
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Дешевое средство из хозяйственного магазина уберет грязь и не "съест" цвет ковра
Основным местом сбора пыли и пятен в доме в большинстве случаев является ковер. Сдавать его в химчистку захочет не каждый, потому что это далеко не дешевое удовольствие. Конечно, чистящее средство можно приготовить в домашних условиях, или же купить копеечную альтернативу в хозяйственном магазине.
Как пишет cpykami, это недорогое средство — белизна, на которой есть пометка "стирка". Она не "съест" цвет ковра, не придаст желтизну, а напротив, идеально очистит ковер и освежит его цвет.
Как убрать пятна на домашнем ковре
Наносим белизну прямо на пятно. Берем жесткую щетку, смачиваем в воде и чистим ковер. По мере необходимости добавляем немного белизны по мере чистки. В конце проходимся щеткой, смоченной в воде для удаления остатков белизны с ковра.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать желтые пятна с белых вещей.