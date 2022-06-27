Зачем добавлять соль в стиральную машину: хитрость французских домохозяек

Чтобы вещи после стирки были как новые, поможет средство, которое есть на каждой кухне.

Увы, но после многочисленных стирок вещи постепенно теряют свой первоначальный вид: они тускнеют и теряют свой насыщенный цвет, свежесть и мягкость. Чтобы вернуть былой вид своих вещей, многие домохозяйки скупают различные порошки, гели и кондиционеры, которые не всегда помогают. Однако французские домохозяйки так не делают, ведь они знают один маленький секрет.

Оказывается, вернуть одежде и белью былую мягкость и свежесть можно без использования различных кондиционеров, пишет belnovosti. Все, что нужно сделать, это добавить в стиральную машинку немного обычной пищевой соли.

Зачем добавлять соль в стиральную машину во время стирки

Обычная пищевая соль — это прекрасная замена дорогостоящих гелей и кондиционеров. Добавив ее к порошку во время стирки, вещи станут намного мягче и приятней на ощупь, а цвет – более ярким и насыщенным. Стоит отметить, что соль подходить для стирки любых тканей, и даже махровых полотенец и белья из хлопка.

Читайте также: Категория Lifestyle Как освежить одежду, если на стирку нет времени: эффективные лайфхаки Эти хитрости не заменяют стирку, а дают эффект лишь на время, поэтому не злоупотребляйте.

Перед стиркой в отсек для кондиционера добавьте немного пищевой соли. Много сыпать не нужно, вполне достаточно будет одной столовой ложки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.