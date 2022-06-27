Как избавиться от комаров в доме: два супердешевых способа

Средство по борьбе с комарами покупать не придется, используйте подручные материалы

В летнее время в доме появляется больше насекомых, и приятного здесь мало. Для борьбы с мухами в жару есть пять лайфхаков, а избавиться от комаров можно с помощью "чесночной ловушки" или же лавандовой смеси.

Как передает "Телеграф", лайфхаками по борьбе с нежелательными комарами в доме поделилось издание Express. Два способа весьма бюджетны, но приятно удивят эффективностью.

Лайфхак 1: чеснок и гвоздика

Воспользуйтесь простым способом, используя всего два предмета домашнего обихода: чеснок и сушеную гвоздику. Понадобятся 7-8 бутонов гвоздики и один чеснок. Очистите чеснок и вставьте бутоны в него. Положите "ловушку" на маленькую тарелку или миску. Затем поставьте тару там, где часто прячутся комары. К слову, лайфхак подойдет не только для дома, а и применим в саду.

Лайфхак 2: лаванда

Уменьшить количество комаров в доме можно и с помощью лаванды – это еще один популярный способ избавиться от надоедливых насекомых. Просто наполните небольшую миску водой, добавьте эфирное масло лаванды и сушеную лаванду. Смесь можно оставить в доме или во дворе. Также можно перелить смесь в опрыскиватель и распылять в помещении и на улице. Дело в том, что сильный запах растения ненавидят комары.

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