Из чего сделать домашний кондиционер для белья: эти средства есть в каждом доме

Изготовить кондиционер для одежды легко и просто

Чтобы вещи после стирки имели аромат свежести, важно избавиться от неприятного запаха стиральной машины. А чтобы ткани были мягкими и приятными на ощупь – используйте натуральный смягчитель. Кондиционер для белья можно легко изготовить своими руками. Для этого потребуется всего несколько ингредиентов, которые запросто найти в доме.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по созданию домашнего кондиционера для одежды поделилось издание Express. Как говорится в материале, такое средство будет полностью натуральным, в отличие от магазинной "химии".

Создание собственного натурального кондиционера для белья — несложный процесс. К тому же, домашнее средство обойдется вам намного дешевле, чем магазинный аналог, так как нужно всего несколько ключевых ингредиентов.

Предложенный натуральный смягчитель ткани состоит из белого уксуса и пищевой соды. Как изготовить кондиционер для одежды своими руками:

В миске смешайте 200 г пищевой соды с 250 мл воды, а затем добавьте 1,7 литра белого уксуса. Все это начнет шипеть, но это нормальная химическая реакция, которая вскоре утихнет. Затем влейте 1,7 литра воды и хорошенько перемешайте. Если вам нравится легкий аромат, используйте 10 капель эфирного масла на ваш вкус. К примеру, отлично подходит для постельного белья запах лаванды, а цитрусовые ароматы, такие как мандарин и апельсин, придадут свежесть. Затем добавьте 80 мл раствора в дозатор кондиционера в лотке стиральной машины.

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