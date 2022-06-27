Как очистить ювелирные украшения в домашних условиях: простой лайфхак

Приведите в порядок ваши украшения, не потратив на это лишние деньги

Ювелирные изделия могут заржаветь, если за ними не ухаживать и не чистить должным образом. Но есть дешевый и простой способ, который вернет золотым и серебряным украшениям товарный вид.

Как сообщает "Телеграф", лайфхаком по очистке ювелирных изделий в домашних условиях поделилось издание Express. Средство, которое вам понадобится, вы наверняка найдете у себя на кухне.

Не удивляйтесь, но самое эффективное средство для очистки золотых и серебряных изделий – средство для мытья посуды. Если украшения не выглядят так роскошно и блестяще, как после покупки, то бережная чистка с моющим и водой поможет вернуть их к жизни.

Всего лишь смешайте жидкое моющее с теплой водой в миске, чтобы получился пенный раствор. Поместите украшения в воду и оставьте замачиваться. Через несколько минут достаньте изделия и тщательно протрите мягкой тканью. Если на украшениях много мелких деталей или гравировок, то можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной: она поможет хорошо почистить труднодоступные места. В конце промойте изделия в теплой воде. Насухо протрите украшения безворсовой тканью перед тем, как снова надеть.

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