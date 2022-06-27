Как избавиться от неприятного запаха в обуви: стирать вообще не придется

Запах из обуви — явление достаточно неприятное

Сколько проблем может нанести такой неприятный момент, как противный запах обуви, особенно в жаркую пору: бывает стыдно снять кроссовки в гостях, переобуться где-нибудь в раздевалке в спортивном комплексе или в магазине… Сталкиваются с подобной проблемой практически все, но как же убрать неприятных запах в обуви надолго?

Если даже просушивание и проветривание не помогает, решить данную проблему можно с помощью куска мыла. Об этом пишет belnovosti.

Как убрать противный запах в обуви

Используем два куска туалетного мыла – по одному на каждый кроссовок. Бруски помещаем внутрь обуви и оставляем на ночь. Утром убираем — и запаха как не было! Плюс способа в том, что обувь не нужно застирывать.

Можно так же сделать с чайными пакетиками, но этот вариант менее эффективен.

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