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Зачем засыпать в чайник лимонную кислоту: хитрость, которой мало кто пользуется

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как избавиться от накипи в чайнике Новость обновлена 28 июня 2022, 08:20
Как избавиться от накипи в чайнике

Узнайте, как почистить чайник от накипи с помощью лимонной кислоты

Накипь в чайнике не только портит эстетический вид, но и сказывается на работе прибора. Особенно если чайник электрический. Убрать накипь может лимонная кислота. Она, к слову, может пригодиться и для отбеливания манжетов и воротника на белой рубашке.

Как пишет belnovosti, лимонная кислота эффективна, безопасна, стоит буквально копейки и продается практически в любом магазине. Понадобиться всего пакетик.

Как убрать накипь в чайнике с помощью лимонной кислоты

Насыпаем средство в чайник с водой в пропорции 10-15 граммов кислоты на литр воды, кипятим, даем отстояться 20-30 минут, затем хорошенько споласкиваем чайник. Если накипи скопилось много, процедуру можно повторить. Средство подходит для обычных и электрических чайников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что убрать накипь в чайнике можно с помощью белого уксуса.

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