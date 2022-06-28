Лайфхак, который позволит мыть окна всего лишь 1 раз в году: останетесь довольны

Чтобы окна долго оставались чистыми, их следует натереть одним несложным средством

Чтобы облегчить свой труд, многие хозяйки используют дорогие бытовые средства для мытья окон. Но большинство таких растворов не помогает достичь нужного результата, после чего окна приходится мыть через месяц снова. Однако есть такие средства, которые можно сделать в домашних условиях, и они будут намного эффективнее покупных. Они даже могут справиться со следами от скотча на стекле, что уж говорить за обычную пыль.

Сперва нужно вымыть окна любым подходящим средством, который у вас есть в наличии. После этого можно приступать к приготовлению секретного средства, благодаря которому окна будут долго оставаться чистыми, пишет Ukr.Media.

Чем натереть окна, чтобы они долго оставались чистыми

Берем воду, кипятим ее и даем остыть. В емкость для смешивания средства вливаем половину стакана жидкости. Добавляем столовую ложку любого бальзама для волос и маленькую ложку глицерина. Перемешиваем смесь и оставляем на 15-20 минут. Затем наносим на стекла с помощью щетки. В самом конце процедуры полируем стекла.

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