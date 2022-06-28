Как справиться с мухами в доме за считанные минуты: лайфхак из подручных средств

Простой трюк с бутылкой мгновенно ликвидирует надоедливых насекомых

В жаркое время мы открываем окна, чтобы впустить немного свежего воздуха, а вместе с ним в наши жилища залетают насекомые. И если справиться с комарами поможет чеснок и гвоздика, то поймать мух можно в самодельную приманку из бутылки, воды и сахара.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по поимке мух поделилось издание Express. Предложенный способ не предполагает использование химикатов и обойдется вам дешевле, ведь все необходимое для "ловушки" наверняка есть в вашем доме.

Вам понадобится пластиковая бутылка, сахар, мед и вода. Отрежьте верхнюю часть бутылки. Добавьте четыре столовые ложки сахара, одну столовую ложку меда и воду — смешайте ингредиенты. Затем поместите верхнюю половину бутылки вверх дном на нижнюю часть.

Всего через несколько минут после тестирования "ловушки" насекомые будут пойманы, но благодаря хитрой конструкции не смогут выбраться назад. Смесь можно оставить в доме или же в саду.

Также поможет в борьбе с насекомыми в летнее время натуральный спрей для отпугивания мух или ловушка с яблочным уксусом. Изготовить их очень просто.

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