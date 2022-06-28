Как вернуть полотенцу мягкость после стирки: это средство есть в каждом доме

Благодаря простому способу полотенца будут, будто новые

Для стирки можно использовать натуральный смягчитель для белья, который легко сделать в домашних условиях. А в случае с полотенцами дела обстоят еще проще – замените кондиционер на обычный уксус и вы удивитесь мягкости и шелковистости.

Как сообщает "Телеграф", лайфхаком, который вернет мягкость полотенцам, делится издание Express. Как говорится в материале, после нехитрой уловки вы забудете о жестких и "хрустящих" полотенцах.

В результате стирок ткань грубеет, но это просто исправить. Вместо кондиционера для белья примените белый уксус при последнем ополаскивании. Просто попробуйте добавить в лоток стиральной машины немного белого уксуса в отделение, соответствующее этапу полоскания. Дело в том, что смягчитель из магазина образует осадок, который затвердевает на ткани, поэтому полотенца становятся жесткими, плохо пропускают влагу и неприятно хрустят после стирки. Тогда как кислотность уксуса делает полотенца пушистыми и "дышащими".

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