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Как вернуть полотенцу мягкость после стирки: это средство есть в каждом доме

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При правильной стирке полотенца не загрубеют
При правильной стирке полотенца не загрубеют

Благодаря простому способу полотенца будут, будто новые

Для стирки можно использовать натуральный смягчитель для белья, который легко сделать в домашних условиях. А в случае с полотенцами дела обстоят еще проще – замените кондиционер на обычный уксус и вы удивитесь мягкости и шелковистости.

Как сообщает "Телеграф", лайфхаком, который вернет мягкость полотенцам, делится издание Express. Как говорится в материале, после нехитрой уловки вы забудете о жестких и "хрустящих" полотенцах.

В результате стирок ткань грубеет, но это просто исправить. Вместо кондиционера для белья примените белый уксус при последнем ополаскивании. Просто попробуйте добавить в лоток стиральной машины немного белого уксуса в отделение, соответствующее этапу полоскания. Дело в том, что смягчитель из магазина образует осадок, который затвердевает на ткани, поэтому полотенца становятся жесткими, плохо пропускают влагу и неприятно хрустят после стирки. Тогда как кислотность уксуса делает полотенца пушистыми и "дышащими".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет убрать из стиральной машинки неприятный запах. А также мы писали, зачем француженки добавляют в барабан машины соль при стирке: ответ вас удивит.

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