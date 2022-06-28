Убивает сорняки одним махом: три ингредиента для этого чудо-спрея есть у каждого

Это средство для борьбы с сорняками стоит копейки, но поражает эффективностью

Летом сорняки растут активнее и на борьбу с ними уходит уйма времени. И если нежелательных жужжащих паразитов на дачном участке отпугнут определенные растения, то от сорняков можно избавиться с помощью средства, для которого вам понадобятся простейшие составляющие.

Как сообщает "Телеграф", лайфхаком по борьбе с сорняками с помощью самодельной отравы делится издание Express. Такой вариант раствора с легкостью заменит магазинную "химию".

Домашние средства вряд ли навсегда уничтожат корни растений, но в летние месяцы они могут помочь справиться с нежелательными сорняками весьма оперативно. Ингредиенты для дешевого и эффективного раствора от сорняков лежат в вашем кухонном шкафу: уксус, соль (в идеале английская\эпсомская) и средства для мытья посуды. Просто смешайте все составляющие и распылите утром на улице, после того, как испарится роса. Можно использовать во дворе, саду или на огороде. Главное — "стреляйте" только по нежелательным растениям. Вы удивитесь, но снова расти сорняки перестанут.

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