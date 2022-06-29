Как быстро убрать кофейный налет внутри чашки: это средство есть на каждой кухне

Пить из такой посуды не очень приятно.

Каждый день мы выпиваем по несколько чашек чая или кофе, и хорошо если есть возможность сразу помыть чашку, чтобы не оставалось налета внутри. Однако бывают ситуации, к примеру спешка, когда грязная чашка остается ждать "душа" до вечера. Со временем, отмыть посуду от темных следов будет намного сложнее.

Чтобы отмыть такой налет внутри чашки можно воспользоваться эффективным народным способом, которым пользовались еще наши бабушки, пишет издание belnovosti. Справиться со стойким загрязнением поможет средство, которое есть на каждой кухне.

Как отмыть следы от кофе или чая внутри чашки

Средство, которое поможет убрать налет, когда моющее средство для посуды не справляется с проблемой, это обычный столовый уксус. Достаточно будет всего несколько капель. Налейте уксус внутрь чашки и разотрите его при помощи ватного диска.

Читайте также: Категория Lifestyle Как отмыть сковороду от нагара за 5 минут: простейший способ О такой проблеме легко забыть при помощи народных методов борьбы.

После ополосните посуду в проточной воде несколько раз.

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