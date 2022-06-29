Зачем опытные домохозяйки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: ответ вас удивит
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Вы об этом даже не догадывались.
Да, это серьезно: опытные домохозяйки кладут в холодильник рулон туалетной бумаги, и, поверьте, когда вы узнаете для чего это нужно, вы будете поступать также. Стоит отметить, что подобную пользу также приносит стакан воды с содой, поставленный на полке в холодильнике.
Немногие об этом знают, но туалетная бумага — это просто незаменимое средство для тех, у кого в холодильнике нет функции "no frost", пишет издание radiotrek. У этого достаточно неожиданного "гостя" на кухне, есть два огромных приемущества.
Для чего класть в холодильник туалетную бумагу
- Так как в холодильнике могут появляться наледь, которая губительно действует на многие продукты, в него нужно и положить рулончик туалетной бумаги. Она убережет продукты от ненужного наморозка.
- Также туалетная бумага избавляет холодильник от неприятного запаха.
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