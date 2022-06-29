Комары бегут от этого средства со скоростью света: простой лайфхак

Запах лаванды комары на дух не переносят

Если справиться с мухами в доме или во дворе поможет простой трюк с бутылкой, то избавиться от комаров в летний зной еще проще. Насекомым не место в помещении. Хорошо отпугивает комаров запах лаванды.

Как пишет "Телеграф", лайфхаком по борьбе с комарами в летнее время поделилось издание Express. Существует натуральный способ отпугивания комаров от наружных и внутренних жилых помещений.

Избавиться от комаров очень просто с помощью нехитрого действия. Наполните небольшую миску водой. Добавьте эфирное масло лаванды и сушеную лаванду. Смесь можно оставить как в доме, так и во дворе или в саду. Это отличный естественный способ избавиться от комаров без использования химикатов. Дело в том, что лаванда содержит вещество, которое и обеспечивает насыщенный аромат – этот запах комары ненавидят.

Добавим, что лаванду можно высадить во дворе или в саду. Запах растения будет отпугивать не только комаров, а и различных огородных вредителей. Тогда как в доме вы можете разместить живую лаванду в комнатных горшках.

Ранее "Телеграф" писал, что также справиться с надоедливыми комарами в летнюю пору поможет простая "ловушка". Для ее создания потребуются два ингредиента, которые есть в каждом доме.

А также мы сообщали, что избавиться от мух в доме можно с помощью натурального спрея, который проще простого изготовить самостоятельно. Он моментально отпугнет вредных насекомых, при этом обойдется вам в копеечную сумму.