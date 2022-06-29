Два подручных средства, которые помогут вымыть холодильник до блеска

Таким чистым ваш холодильник не был еще никогда

Если вы будет поддерживать холодильник в чистоте, то не почувствуете внутри неприятный запах, а самое главное – будет соблюдена гигиена хранения пищевых продуктов. На полках, в ящиках и даже под холодильником скрывается больше бактерий и грязи, чем можно подумать. Обеспечить идеальный порядок в холодильнике помогут два подручных средства – пищевая сода и уксус, который опытные хозяйки также применяют при стирке.

Как сообщает "Телеграф", лайфхаками по мытью холодильнике поделилось издание Express. Дезинфекцию холодильника следует делать регулярно, но не менее важно проводить более тщательную уборку каждые несколько месяцев.

Несколько дополнительных шагов, которые помогут полностью очистить холодильник от неприятных запахов, грязи и микробов.

Лайфхак 1:

Внешние и внутренние поверхности холодильника необходимо протереть, чтобы удалить поверхностный мусор. Для этого смешайте пищевую соду и горячую воду (в расчете две столовые ложки на каждый стакан).

(в расчете две столовые ложки на каждый стакан). Смочите в этом растворе тряпку и протрите полки, ящики и ручки холодильника.

Лайфхак 2:

В пульверизаторе смешайте три части воды с одной частью белого уксуса и сбрызните внутреннюю часть пустого холодильника. Уксус помогает убрать неприятные бактерии, а еще придаст блеск глянцевым поверхностям.

и сбрызните внутреннюю часть пустого холодильника. Уксус помогает убрать неприятные бактерии, а еще придаст блеск глянцевым поверхностям. С помощью ватной палочки, смоченной в уксусе, очистите все труднодоступные места внутри холодильника.

Ранее "Телеграф" писал, как раз и навсегда избавиться от неприятного запаха в холодильнике. Необычный метод удивит эффективностью.