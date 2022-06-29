За секунду выводит пятно от солнцезащитного крема с одежды: это средство есть в каждом доме

В летнее время на одежде могут появляться желтые пятна из-за солнцезащитной косметики

Средства для загара – лосьон, молочко или солнцезащитный крем – могут глубоко въедаться в ткань и оставлять на одежде некрасивые пятна. Если отстирать следы пота можно с помощью простого лайфхака, то вывести пятна от солнцезащитных средств еще проще — необходимо моющее, которое вы легко найдете под рукой.

Как сообщает "Телеграф", лайфхаком по выведению пятен от солнцезащитного крема с одежды поделилось издание Express.

Летом мы используем солнцезащитный крем каждый день, нанося его за 30 минут до выхода на улицу, чтобы он успел впитался. В особенно жаркую погоду солнцезащитный крем может таять и оставлять пятна на одежде. Зачастую образуются ржаво-коричневые или желтые пятна.

Как вывести пятно от солнцезащитного крема с одежды:

Нанесите на пятно жидкость для мытья посуды и оставьте замачиваться. Пятно с помощью моющего растворится дешево и эффективно. Постирайте вещь, как обычно. Лучше стирать в холодной воде, так как горячая лишь способствует впитыванию пятна в волокна ткани.

Ранее "Телеграф" писал, какие лайфхаки помогут освежить одежду, если на стирку нет времени. Но важно не злоупотреблять этими простыми советами.

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