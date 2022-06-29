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Больше никакой накипи в чайнике: средство против налета есть на любой кухне

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Почистить чайник от налета очень просто
Почистить чайник от налета очень просто

Подручное средство выручит и удалит накипь из чайника

Мы довольно часто использует чайник в быту, из-за чего в нем скапливается известковый налет. Один из способов справиться с накипью в чайнике лимонная кислота, но мало кто знает, что не менее эффективным средство является столовый уксус, который многие хозяйки также используют в процессе стирки.

Как передает "Телеграф", лайфхаком по борьбе с накипью в чайнике делится издание Express. Чрезвычайно важно постоянно следить за чистотой чайника, чтобы предотвратить образования известкового налета.

Чаще всего причиной образования отложений в чайнике является жесткая вода. Известковый налет влияет на эффективность работы прибора, так как покрывает нагревательный элемент чайника. В результате, для нагрева воды требуется больше времени, а это значит, что вы расходуете больше электроэнергии. Кроме того, проблема с накипью рано или поздно приведет к поломке техники и придется покупать новый чайник. Чтобы этого не случилось, периодически делайте чистку чайника от накопившегося налета.

Как удалить накипь в чайнике с помощью уксуса

Выполните эти простые действия и ваш чайник будет идеально чистым внутри:

  1. Наполните чайник на 3/4 водой и уксусом в равных частях.
  2. Чтобы результат был эффективным, оставьте чайник как минимум на час или на ночь.
  3. Вскипятите чайник и оставьте его стоять до полного остывания.
  4. Вылейте воду и промойте чайник.
  5. Используйте щетку с длинной ручкой, чтобы вычистить оставшиеся остатки.
  6. Как только известковый налет будет удален, наполните чайник чистой водой и снова вскипятите. Повторите 2-3 раза.

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