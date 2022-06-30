Пауки забудут дорогу в ваш дом: три простых и эффективных лайфхака

Сильный запах некоторых растений отпугивает пауков на раз

Обнаружить на полу в ванной или на кухне паука – малоприятное событие. Некоторые люди даже испытывают фобию, которая называется арахнофобия. И если справиться с комарами дома поможет нехитрая ловушка из подручных материалов, то отпугнуть пауков тоже можно с помощью простых и натуральных средств.

Как сообщает "Телеграф", о лайфхаке по отпугиванию пауков рассказало издание Express. Отмечается, что пауки наиболее активны в брачный период летом и еще более заметны, когда на улице стоит влажная и теплая погода.

Способы, которые помогут избавиться от пауков в доме

Лайфхак 1:

Смешайте оставшуюся кожуру с лаймов, лимонов, апельсинов и грейпфрутов. Пауки терпеть не могут фруктовый цитрусовый аромат .

. Оставьте кожуру на солнце на день или два, чтобы она высохла. Затем измельчите ее в ароматный порошок.

Получившуюся смесь разбрызгивайте вокруг дома, и пауки скоро исчезнут.

Лайфхак 2:

Справиться с пауками в жилище помогут эфирные масла . Пауки бегут от сильного запаха чайного дерева, мяты перечной, лаванды или эвкалипта.

. Пауки бегут от сильного запаха чайного дерева, мяты перечной, лаванды или эвкалипта. Как применить масла против насекомых: в виде спрея, аромаламп, ароматических капель (просто капните их в нескольких уголках дома).

Лайфхак 3:

Попробуйте вырастить на подоконнике в кухне розмарин и мяту. Пожалуй, это универсальные травы для приготовления пищи, но вместе с тем они особенно неприятны для паукообразных.

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