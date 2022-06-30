Всего за 1 процедуру терка снова станет острой: хитрость, которой мало кто пользуется

Заточить терку не так уж и сложно, как вы думаете

Из-за регулярного использования выходят из строя практически все вещи. В частности терки, которые мы используем в повседневной кухне. Они, как и ножи, могут затупиться после длительного использования.

Большинство просто покупают новую терку вместо старой, пишет Ukr.Media. Но зачем, если этот нужный аксессуар можно легко привести в порядок? Рассказываем, что нужно сделать, чтобы кухонная терка всегда оставалась острой.

Как вернуть терке былую остроту

Наверняка, у вас есть в доме кружки из керамики, у которых дно не отделано. Достаточно, если края не обработаны. Натачиваем ими терку так, как будто пытаетесь натереть чашку. Повторяем процедуру по всем граням терки. В этом случае будет достаточно одной процедуры.

Также всегда можно воспользоваться наждачной бумагой: проводим бумагой пару раз по каждой из сторон. Делаем процедуру регулярно, чтобы продлить срок годности кухонной принадлежности.

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