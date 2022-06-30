Зачем класть в морозильник крупы сразу после покупки: упускаете важный момент

В этой хитрости есть смысл

От насекомых можно легко избавиться не только в доме, но и в покупных крупах. Главное знать, как сделать это еффективно.

Чаще всего люди, купив крупу в магазине, пересыпают ее в банку для сыпучих продуктов, но так делать нельзя. Сначала ее нужно поместить сразу в морозильную камеру на несколько дней, пишет belnovosti.

Как избавиться от личинок и жучков в крупах

В процессе хранения крупы на складе магазина могут завестись хрущаки, мукоеды, пищевая моль. Когда их личинки попадают в упаковку, они превращаются в жуков и других насекомых.

Поэтому сразу после покупки, не вскрывая упаковку следует поместить крупу в морозилку. Под воздействием холода они погибнут. Зимой крупу можно хранить на балконе.

Некоторые мудрые хозяйки кладут в банки с крупой чеснок — он также эффективен в данном случае.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от пауков в доме.