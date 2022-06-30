Отмыть противень духовки поможет монета: необычный лайфхак

Нестандартный метод мытья противня удивит эффективностью

После частого использования противень выглядит жирным и липким, кажется, что оттереть застоявшийся нагар и остатки пригоревшей еды непросто. Поможет справиться с проблемой нестандартный способ. Вы удивитесь, но для него всего лишь нужна обычная монета.

Как пишет "Телеграф", про лайфхак по очистке противня рассказывает издание Express. Существует быстрый и простой способ почистить противни из духовки с помощью обычной монеты.

Как отмыть противень из духовки от нагара и старого жира в домашних условиях

Выполните 4 простых шага:

Для начала замочите противень в горячей воде с моющим и оставьте на 30 минут. Когда время истечет, круговыми движениями потрите противень обыкновенной монетой. Снова промойте поднос водой. Отправьте противень в посудомоечную машину.

Стоит отметить, что этот метод может повредить противни с антипригарным покрытием, поэтому имейте это в виду, прежде чем испробовать лайфхак самостоятельно.

Добавим, что рекомендуется по возможности застилать противни пергаментом или фольгой во избежание пригорания. Кроме того, существуют многоразовые коврики для выпечки, к примеру, тефлоновые листы, которые практичны в использовании.

Ранее "Телеграф" писал, как мгновенно и просто вернуть остроту терке. Нужно провернуть всего лишь одну процедуру, и вы сможете натирать овощи быстро и без проблем.