Отмыть противень духовки поможет монета: необычный лайфхак
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Нестандартный метод мытья противня удивит эффективностью
После частого использования противень выглядит жирным и липким, кажется, что оттереть застоявшийся нагар и остатки пригоревшей еды непросто. Поможет справиться с проблемой нестандартный способ. Вы удивитесь, но для него всего лишь нужна обычная монета.
Как пишет "Телеграф", про лайфхак по очистке противня рассказывает издание Express. Существует быстрый и простой способ почистить противни из духовки с помощью обычной монеты.
Как отмыть противень из духовки от нагара и старого жира в домашних условиях
Выполните 4 простых шага:
- Для начала замочите противень в горячей воде с моющим и оставьте на 30 минут.
- Когда время истечет, круговыми движениями потрите противень обыкновенной монетой.
- Снова промойте поднос водой.
- Отправьте противень в посудомоечную машину.
Стоит отметить, что этот метод может повредить противни с антипригарным покрытием, поэтому имейте это в виду, прежде чем испробовать лайфхак самостоятельно.
Добавим, что рекомендуется по возможности застилать противни пергаментом или фольгой во избежание пригорания. Кроме того, существуют многоразовые коврики для выпечки, к примеру, тефлоновые листы, которые практичны в использовании.
Ранее "Телеграф" писал, как мгновенно и просто вернуть остроту терке. Нужно провернуть всего лишь одну процедуру, и вы сможете натирать овощи быстро и без проблем.