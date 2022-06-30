Как очистить душевую лейку от налета: копеечный лайфхак

Лейку душа периодически нужно чистить от известкового налета

На душевых лейках накапливаются известковые отложения и грязь. И если отмыть до блеска дверцу душевой кабины поможет необычное средство, то справиться с налетом на душевой насадке можно с помощью уксуса — незаменимый помощник в борьбе с известковыми накоплениями.

Как сообщает "Телеграф", о лайфхаке по очистке душевой лейки пишет издание Express. Из-за загрязненной насадки может ухудшиться напор воды, поэтому необходимо поддерживать душевую лейку в чистоте.

Как удалить известковый налет с лейки душа

Недорогой, но весьма эффективный лайфхак требует только два средства:

обычный уксус, полиэтиленовый пакет.

Что нужно сделать, чтобы отмыть насадку для душа: поместите душевую лейку в пластиковый пакет, наполненный белым уксусом, и оставьте на ночь. Учитывайте, что пакет должен быть наполнен достаточным количеством уксуса, чтобы тот покрывал все участки с известковым налетом. К утру от грязи на душевой лейке не останется и следа.

Отметим, что известковый налет может легко образовываться в течение длительного периода времени в чайниках, на насадках для душа и вокруг кранов. Наиболее частая причина этой проблемы – жесткая вода.

Кстати, "Телеграф" уже рассказывал о самом действенном способе очистить чайник от известкового налета. Это средство есть на каждой кухне.