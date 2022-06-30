Трюк с теннисным мячиком уберет все комки в подушке: неожиданный лайфхак

Простой способ вернет подушке мягкость

Наполнитель подушки, будь то пух, синтепон или холлофайбер, со временем может сбиваться в комки. Из-за этого поверхность становится не такой мягкой и приятной на ощупь, какой была изначально. Решить проблему можно просто. Необходимое подручное средство – 1-2 теннисных мячика и носок.

Как сообщает "Телеграф", о лайфхаке по устранению комков в подушке рассказывает издание Express. Отмечается, что подобным способом взбивания подушек пользуются в прачечных.

Набивка подушки может собирать грязь, мусор и влагу, из-за этого внутренний наполнитель может слипаться в некоторых участках. Вернуть подушке первоначальную форму поможет необычный лайфхак. Для него потребуется один или два теннисных мячей и носок. Просто поместите подушку в сушилку с одним или двумя теннисными мячиками в чистом носке. Включите сушилку на минимально возможную мощность и сушите подушку в течение 30 минут. Теннисные мячи должны выбить комки из подушки. А носок нужен для того, чтобы краска от теннисного мяча не закрасила ткань подушки.

Вы будете приятно удивлены: после этого нехитрого трюка ваши "комковатые" подушки снова станут пушистыми. Отметим, что подушки нужно взбивать ежедневно. Если подушки можно стирать, то это следует делать каждые четыре-шесть месяцев.

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