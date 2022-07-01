Как избавиться от засора в раковине за 20 минут: простейший способ

Средство, которое поможет устранить любые засоры.

Чтобы засоров раковине не было, важно не смывать в нее некоторые продукты, о чем мы писали ранее, однако если такое уже случилось, то прежде чем бежать в магазин за дорогостоящими средствами или тратиться на вызов сантехника, можно попробовать прочистить засор "народными методами".

Несмотря на то, что избавится от засора в раковине самостоятельно, довольно часто бывает непросто, однако это возможно, пишет издание belnovosti. Более того, для этого вам даже не понадобятся какие-то специальные средства или приборы — все и так есть на вашей кухне.

Как избавиться от засора в раковине

Лучшие помощники для устранения засоров в раковине — это пищевая сода и столовый уксус, который в принципе можно заменить лимонной кислотой. А в сочетании с гелем для посудомоечной машины или даже обычным средством для мытья посуды, и вовсе может творить "чудеса".

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Чтобы устранить засор, нужно:

Тщательно пролейте слив горячей водой из-под крана. Добавьте в слив три-четыре чайные ложки соды, три столовые ложки геля/средства для мытья посуды и полстакана уксуса (или пакетик лимонной кислоты). После вы должны услышите шипение, что означает, что средство начало работать. Подождите 20 минут, и включите горячую воду, направив смеситель прямо на слив, и промойте засор.

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