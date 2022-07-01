Мошки улетят за секунду: три простых способа отпугнуть насекомых из дома

Крылатые муравье особенно активны в середине лета

Лето, особенно жаркий июль – период нашествия летающих муравьев, которых в простонародье иногда называют мошками. Назойливые насекомые могут атаковать дом и доставлять неудобства. И если справиться с комарами в квартире поможет необычный лайфхак, то избавиться от муравьев с крыльями летом тоже довольно просто.

Как передает "Телеграф", о лайфхаках по борьбе с крылатыми муравьями в жилище летом рассказывает издание Express. Особенно много таких насекомых можно наблюдать в период с июля по август, когда на улице держится высокая температура.

Есть несколько способов избавиться от крылатых вредителей навсегда с помощью домашних ингредиентов.

Лайфхак №1:

Найдите гнездо летающих муравьев и облейте его кипятком или распылите мыльную воду в воздух. Вредители не справляются с моющим для посуды, так как оно прилипает к их телам, а еще приводит к обезвоживанию.

Лайфхак №2:

Поставьте над гнездом большой горшок с растением. В течение нескольких недель муравьи переместятся туда, и вы сможете безопасно переместить "ловушку".

Лайфхак №3:

Летающие муравьи ненавидят запах некоторых трав и специй, таких как корица, мята, перец чили, черный перец, кайенский перец, гвоздика или чеснок. Можете сделать раствор с каким-то из растений и распылять его в местах, через которые насекомые могут проникнуть в дом. Кроме того, если спрей попадет на вредителя, то обезвожит его и убьет.

Добавим, что лучше сначала попытаться предотвратить появление мошкары в доме. В этом помогут сетки от насекомых на окнах, к примеру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от мух в доме с помощью подручных средств.