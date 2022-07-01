После этого средства кран будет сиять, как бриллиант: неожиданный лайфхак

Простой подручный ингредиент моментально удалит налет с крана

Известковая накипь – вечная проблема в ванной. Отложения могут накапливаться в душевой лейке, но с этим можно справиться с помощью ловкого трюка из подручных средств. Как ни странно, удалить стойкий известковый налет с крана в ванной также можно без помощи бытовой химии – нужен всего лишь простой фрукт.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке с лимоном, который применяют для очистки кранов, рассказало издание Express. Метод кажется очень простым и дешевым, но поразит вас эффективностью.

Из-за жесткой воды на кране и внутри отверстия скапливаются известковые отложения. Такое загрязнение не только портит внешний вид бытовых приборов, снижает напор воды, а и может привести к повреждению крана. Так что не допускайте, чтобы известковая корка затвердела.

Как очистить кран от известкового налета с помощью лимона

Нужно разрезать лимон пополам. Положить одну половинку на часть крана, где накопился налет. Потереть кран. Кислота из лимона с легкостью разрушит все накопления.

Если налет застоявшийся, то можно закрепить лимон к крану и оставить на ночь. Утром вы увидите, что все накопления будто испарились.

После манипуляции с лимоном используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы протереть кран и удалить остатки фрукта. Затем следует пройтись по поверхности сухой салфеткой – так вы придадите крану блеск.

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