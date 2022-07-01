Как быстро удалить косточки из вишни и черешни: легчайший лайфхак

Просто и быстро избавиться от косточек в ягодах поможет обычная морозильная камера

Процесс переработки и заготовки сезонных ягод и фруктов на зиму доставляет хозяйкам много хлопот и занимает огромное количество времени. Если вы уже знаете, как правильно замораживать клубнику и малину, советуем обратить внимание на простой лайфхак, как быстро достать косточки из вишни и черешни.

Сделать это не всегда просто: скользкая косточка так и норовит выскользнуть из пальцев. К счастью, есть простой выход из этого положения, пишет belnovosti.

Как легко удалить косточки из вишни и черешни

Помытые и просушенные ягоды помещаем на непродолжительное время в морозильную камеру. После того, как вишня и черешня станет более твердой, с легкостью отделяем косточки от мякоти. Все просто!

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