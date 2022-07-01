Как избавиться от "влажного" запаха стиральной машины: два этих средства есть в каждом доме

Подручные ингредиенты моментально решат проблему с пахнущей "стиралкой"

Если стиральная машина после стирок неприятно пахнет – не беда. Есть несколько простых шагов, которые решат эту проблему. Что важно, вам не понадобится магазинная "химия", потому что необходимые сода и уксус, который также может заменить кондиционер для белья, есть у каждого.

Как передает "Телеграф", о лайфхаках по очистке стиральной машины пишет издание Express. Стиральные машины используются регулярно, что часто может привести к появлению запаха сырости.

Как избавиться от неприятного запаха стиральной машины

Простое, но важное правило: всегда оставляйте дверцу стиральной машины после стирки открытой, чтобы выпустить влагу. И тогда ваш незаменимый помощник будет приятно пахнуть. Дело в том, что плесень и грибок процветают в теплых и влажных условиях. Одежда не будет пахнуть затхлостью, если стиральная машина будет "дышать" между стирками.

Лайфхак с содой. Кристаллы соды можно смело использовать в стиральной машине. Просто добавьте ее в отсек для порошка или непосредственно в барабан и выполните быструю стирку в горячей воде.

Лайфхак с уксусом. Обычный уксус также можно залить в лоток для моющих средств, чтобы стиральная машина хорошо отмылась. Он уберет неприятный душок, а заодно устранит накопившиеся отложения и жир.

А вот таблетку для посудомоечной машины в данном случае использовать не стоит, так как она слишком жесткая.

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