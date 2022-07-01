Как сделать спрей, который отпугнет из дома мух: простой лайфхак

Раствор из эфирных масел справится с насекомыми моментально

Летом различные насекомые так и норовят попасть в наши жилища. Избавиться от мух дома можно с помощью хитрой ловушки из бутылки или же спрея-отпугивателя. Изготовить его в домашних условиях совсем несложно. Эффективность вас приятно удивит.

Как пишет "Телеграф", о лайфхаке по борьбе с мухами в доме летом сообщает издание Express. Секрет действенного метода очень прост.

Если вы хотите избавиться от мух в доме, то создайте натуральный раствор для отпугивания этих назойливых насекомых. Мухи ненавидят запах эфирных масел, таких как мята, лемонграсс и лаванда. Вы можете создать собственный спрей для отпугивания мух, добавив несколько капель любого из этих масел в воду в пульверизаторе. Спрей можно распылять по кухне в течение дня.

Добавим, что важно соблюдать гигиену и следить за чистотой в жилище. В частности, храните фрукты в холодильнике, чтобы не привлекать мух на кухню. Не оставляйте открытыми сладкие напитки, а пролитую газировку тут же вытирайте. Конечно же, не стоит оставлять грязную посуду – это еще одна приманка для летающих вредителей.

Также "Телеграф" писал, как моментально отвадить от вашего дома комаров в летнее время и какие подручные средства помогут справиться с назойливыми мошками.